- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…

- Dupa numararea tuturor voturilor in cursa pentru un mandat in Camera reprezentantilor, republicanul Troy Balderson conduce cu 50,2% in fata democratului Danny O'Connor (49,3%), potrivit autoritatilor locale.Inca circa 5.000 de voturi prin corespondenta si peste 3.400 de buletine provizorii…

- Cinci persoane au murit si alte 40 au fost ranite duminica la Chicago, in mai multe incidente cu arme de foc, o serie de violente de strada calificate drept 'total inacceptabile' de catre politie, transmite France Presse, preluata de Agerpres. Printre raniti se afla si un copil in varsta de…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat un inalt responsabil pentru France Presse.

- Noul guvern egiptean a depus juramantul joi in fata presedintelui Abdel Fattah al-Sissi cu modificari in posturi-cheie la Aparare si Interne, intr-un moment in care Egiptul duce o vasta ofensiva antijihadista in Sinai (est), relateaza France Presse. La sfarsitul lunii noiembrie, Sissi, reales presedinte…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Brașov, peste 300 de accidente rutiere s-au produs in primele 5 luni ale acestui an pe raza județului Brașov. In urma acestor accidente, 407 persoane au fost ranite, iar 22 de persoane au decedat. De la inceputul anului și pana la data de 3 iunie,…

- O puternica explozie a obligat marti echipele de salvare sa-si intrerupa cautarile in jurul vulcanului Fuego din Guatemala, la 48 de ore dupa eruptia care a provocat moartea a 75 de persoane si aproape 200 de disparuti, relateaza miercuri agentiile France Presse si EFE. Potrivit Institutului…