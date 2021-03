Irak: Șapte rachete trase spre o bază care găzduiește americani Șapte rachete au vizat luni seara o baza aeriana care gazduiaște soldați americani la nord de Bagdad, a declarat un oficial de securitate pentru AFP, ultimul episod dintr-o serie de atacuri pentru care Washingtonul da vina pe facțiuni pro-Iran.



Deja pe 4 martie, un subcontractor american a fost ucis într-un atac asupra unei alte baze aeriene, cea a lui Ain al-Assad, în deșertul din vestul Irakului. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

