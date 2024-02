Stiri pe aceeasi tema

- China a acuzat SUA de exacerbarea conflictului din Orientul Mijlociu prin atacurile din Irak si Siria, ca represalii, potrivit dpa, informeaza AGERPRES . Actiunile SUA in regiune consolideaza „cercul vicios al violentei si contra-violentei”, a declarat ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, citat marti…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgența, luni, pentru a discuta despre atacurile efectuate de forțele SUA in Irak și in Siria, spun jurnaliștii de la AFP, potrivit B1Tv, care citeaza Sky News . Surse diplomatice susțin ca intalnirea va avea loc luni, la ora locala 16 (ora Romaniei…

- Administratia americana a aprobat planuri de lovituri pentru o durata de mai multe zile in Irak si Siria asupra unor tinte care includ "personal si facilitati iraniene", a relatat joi canalul american CBS News, citand oficiali de la Washington, potrivit Reuters.Anuntul survine dupa mai multe zile…

- In timp ce armata israeliana iși concentreaza acum operațiunile in sudul Fașiei Gaza și alte fronturi, cu morți, raniți și dezastru, premierul Benyamin Netanyahu respinge cu indarjire ideea soluționarii crizei din Orientul Mijlociu pe baza conceptului a doua state – israelian și palestinian. Este o…

- Washingtonul a anunțat o recompensa de pana la 10 milioane de dolari pentru cei care ofera informații ce duc la capturarea principalilor finanțatori ai Hamas.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:UPDATE 5 ianuarie, ora 03.00: Dezvaluire…

- Purtatorul de cuvant al armatei americane Patrick Ryder a remarcat ca, potrivit Statelor Unite, Abu Taqwa „a participat la planificarea și pregatirea atacurilor asupra personalului militar american”.

- Cel puțin 100 de persoane au fost ucise și mai multe zeci ranite in exploziile provocate de doua bombe plasate la intrarea in mausoleul ridicat la Kerman, o localitate in sudul țarii, in memoria fostului șef al armatei iraniene, Qassem Soleimani. Avea loc o ceremonie la implinirea a 3 ani de la moartea…

- Cel putin opt combatanti din cadrul unei grupari proiraniene au fost ucisi miercuri in bombardamente americane „fara stirea agentiilor guvernamentale irakiene”, denunta intr-un comunicat Guvernul de la Bagdad, relateaza AFP, potrivit News.ro.Este o noua escaladare in contextul tensiunilor tot mai mari…