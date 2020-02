Prim-ministrul irakian desemnat Mohammed Tawfiq Allawi a declarat miercuri, la televiziunea nationala, ca a alcatuit un guvern de tehnocrati independenti politic, cerand parlamentului sa se reuneasca in sesiune extraordinara luni, 24 februarie, pentru a-i acorda votul de investitura, pe fondul protestelor care dureaza de mai multe luni impotriva elitei politice a tarii, transmit Reuters, dpa si AFP.



In discursul sau, Allawi a afirmat ca prima decizie a guvernului sau, daca va fi investit, va fi sa ancheteze uciderea unor protestatari si aducerea vinovatilor in fata justitiei.

