- Aproximativ 500 de persoane au fost spitalizate, majoritatea fiind cazuri de sufocare usoara, dupa o serie de furtuni de nisip care s-au declansat duminica trecuta in centrul si in vestul Irakului, au informat miercuri surse oficiale citate de EFE. „Aproape 500 de cazuri de sufocare raportate in mai…

- Un numar de 13 persoane au fost evacuate, in noaptea de luni spre marti, dintr-un bloc de locuinte din municipiul Baia Mare din cauza unui incendiu produs intr-un apartament, a informat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doua persoane au fost ranite si spitalizate in urma unei "crime grave" care a avut loc la un liceul din orasul Malmo din sudul Suediei, a anuntat luni seara politia acestei tari scandinave, informeaza AFP. "O persoana a fost arestata. Politia are situatia sub control", a anuntat politia suedeza intr-un…

- In data de 21 februarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.646 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 386 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 1.101 paturi ATI COVID-19.

- Tot mai putine cazuri de infectare cu Covid-19 sunt inregistrate in Salaj. In ultimele 24 de ore, situația epidemiologica la nivelul județului, se prezinta astfel: 25.088 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; 97 de persoane confirmate/reinfectate in ultimele 24 de ore; 23.921…

- Astazi, 11.02.2022, situația epidemiologica la nivelul județului Salaj, se prezinta astfel: ■ 24.539 persoane infectate/reinfectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; ■ 148 persoane confirmate/reinfectate in ultimele 24 de ore; ■ 22972 pacienți declarați vindecați de la inceputul pandemiei; ■…

- Furtuni violente au provocat ranirea mai multor persoane si numeroase pagube materiale in nord-vestul Italiei, relateaza dpa. Luni, in apropiere de Milano, un cuplu de persoane in varsta a fost lovit de un copac doborat de vant, care l-a ranit grav pe barbat, a anuntat agentia de stiri ANSA.Tot…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si 74 au fost internate in suburbiile orasului Buenos Aires, dupa o intoxicare masiva cu cocaina contrafacuta, au anuntat miercuri autoritatile argentiniene, potrivit Agerpres, care preia AFP.