Irak a interzis prin lege normalizarea relațiilor cu Israelul Parlamentul irakian a aprobat ieri o lege care va interzice normalizarea relatiilor cu Israelul, intr-o perioada in care mai multe tari arabe au stabilit legaturi oficiale cu statul evreu, transmite Reuters. Parlamentul nu a reusit sa se puna de acord pe nicio alta problema, inclusiv alegerea unui nou presedinte si formarea guvernului, prelungind impasul politic in care se afla societatea irakiana. Irakul nu a recunoscut niciodata statul Israel de la infiintarea sa in 1948, iar cetatenii si companiile irakiene nu pot vizita Israelul, dar noua lege merge mai departe, in special prin incriminarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

