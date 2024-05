Stiri pe aceeasi tema

- Afacerea ta va avea doar de caștigat daca alegi cutiile de carton potrivite produselor pe care le comercializezi. Poate te intrebi care este legatura. Ei bine, daca alegi cutii necorespunzatoare, riști ca bunurile pe care le comercializezi sa nu ajunga la destinație in stare buna, iar clienții sa nu…

- Airsoftul este o pasiune pentru mulți jucatori. O pasiune care combina distracția, adrenalina și strategiile pentru o experiența unica pe teren. Il practici și vrei sa-ți completezi arsenalul cu o arma noua? Nu te poți decide intre puști cu luneta, mitraliere sau pistoale CO2? Fiecare dintre aceste…

- S-a deschis noul magazin Dianiss, in Zlatna. Articole vestimentare de calitate pentru toata familia, fabricate in Romania (P) S-a deschis noul magazin Dianiss in Zlatna. Un magazin de imbracaminte, unde moda se intalnește cu pasiunea pentru frumos și fiecare piesa spune o poveste unica. Elegant, șic,…

- Rotunde, patrate, mici, mari, pliabile, extensibile… Exista mese de toate tipurile și dimensiunile (sa nu uitam de masuța de cafea). Pentru a o folosi la gatit, la mancat, la stat la taclale și o cafea sau pentru ca cei mici sa-și faca temele in timp ce tu gatești. Care iți place cel mai mult? Care…

- Crenvurștii ocupa un loc special in inimile romanilor, fiind una dintre alegerile frecvente la cumparaturi datorita varietații largi disponibile in supermarketuri. Insa, in momentul in care decizi sa adaugi crenvurști in coșul de cumparaturi, este important sa fii informat despre cum sa faci cea mai…

- In acest articol, vom explora caracteristicile și avantajele fiecarei opțiuni și vom oferi sfaturi pentru a decide ce este mai potrivit in funcție de situația individuala.Vatra de focVatra de foc poate fi construita din diferite materiale, cum ar fi piatra, caramida sau metalul, și poate fi alimentata…

- Skoda Fabia iți ofera zile cu mai multa culoare! Acum cu avantaj client de 1800 Euro*(TVA inclus)! Descopera acum modelul Skoda Fabia și bucura-te de un avantaj client de 1800 Euro (TVA inclus)! Cu un design modern, tehnologie de ultima generație și performanțe remarcabile, Fabia este mașina perfecta…

- Chiar daca iubirea nu ține de fapt de lucruri materiale, cele mai multe persoane doresc sa celebreze acest sentiment puternic și mai ales partea de angajament, prin anumite simboluri ale dragostei precum bijuteriile. Daca in mod clasic romanii obișnuiau sa se gandeasca mai ales la verighete, acum cuplurile…