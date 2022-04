IPS Teofan, pastorala de Paşte: „Atenţia ne este îndreptată spre cei aflaţi în luptă fratricidă” Inaltpreasfintitul Teofan, Mitropolit al Moldovei si Bucovinei, a marcat in pastorala de anul acesta in special razboiul din Ucraina, reusind sa transmita un mesaj care atinge majoritatea fricilor romanilor. Acesta ii indeamna sa isi deschida inima catre refugiati, sa nu se uite stramb la cei din jur doar pentru ca sunt straini, sa se intoarca catre rugaciune si sa tina cont de faptul ca exista o responsabilitate a tuturor pentru conflictul din apropierea granitelor. „Conducatorii popoarelor au rolul lor foarte important pentru tot ce se intampla in lume", spune IPS Teofan in predica sa, dar spune… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

