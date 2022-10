IPS Teodosie, la judecata cu Sectia 3 Politie. Cand se pronunta instanta

Stiri pe aceeasi tema

- DNA a trimis in judecata, in cei 20 de ani de activitate, aproximativ 15.000 de persoane acuzate de coruptie, care au produs un prejudiciu total de 5,4 miliarde euro, informeaza AGERPRES . Potrivit bilantului de activitate al DNA, printre persoanele deferite justitiei se afla 400 de primari, 800 de…

- Inaltpreasfintia Sa Teodosie asteapta raspunsul instantei de judecata intr unul dintre dosarele in care a dat in judecata Politia Constanta, contestand o sanctiune primita.Cazul s a judecat ieri, 21 septembrie 2022, la Sectia Civila a Judecatoriei Constanta, iar judecatorii au anuntat ca verdictul va…

- Sectia Civila a Judecatoriei Constanta a judecat procesul in care Vergil Chitac, primarul orasului, a chemat in instanta Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, in cadrul unui proces ce ar putea avea efecte insemnate asupra sistemului de invatamand din oras si nu numai.Dosarul cu indicativul…

- O sentința a Curții de Apel Cluj obliga Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii sa se pronunțe in cazul unor afirmații despre femei facute de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Decizia finala va fi pronunțata de instanța suprema, urmatorul termen fiind in iunie 2023.

- Procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Constanta, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Constanta, au efectuat 44 de perchezitii domiciliare, in municipiul Mangalia. Procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Constanta, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul…

- Secretarul executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și vicepreședintele Paramentului, Vlad Batrincea a venit cu o reacție dupa ce a fost stabilit de Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) cu o diferența de peste 700.000 de lei intre venituri și cheltuieli, subliniind ca…

- Instanța a decis: agresoarea Mirelei Vaida a fost condamnata. S-a intamplat dupa ce, recent, A.G., pe numele sau, a fost observata in timp ce dadea tarcoale mașinii vedetei. Judecatorii au decis ca femeia care, in trecut, a fost internata la spitalul de psihiatrie trebuie sa fie sancționata in consecința.…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a anuntat, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, ca are cancer cu metastaze. Aesta ispaseste o condamnare la inchisoare in dosarul Gala Bute si a cerut intreruperea executarii pedepsei pentru a incepe un tratament. “Am nevoie de tratament…