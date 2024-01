IPS Teodosie îl dă în judecată pe Vasile Bănescu. Avocata prelatului: ”Bănescu face jocurile din interiorul BOR” IPS Teodosie il da in judecata pe Vasile Banescu, deoarece purtatorul de cuvant al Patriarhiei ar fi incalcat principiul prezumției de nevinovație in cazul arhiepiscopului Tomisului. Avocata IPS Teodosie , Luminița Stanciu, care a facut acest anunț, a precizat intr-un video distribuit pe contul de facebook al arhiepiscopului Tomisului: ”Fața de emisiunea la care a participat purtatorul de cuvant Vasile Banescu in 18 ianuarie și afirmațiile facute de acesta, au adus o atingere grava principiului prezumției de nevinovație. Vasile Banescu incalca grav legea penala, incalcand principiul prezumției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie pare decis sa-l dea in judecata Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, dupa ce acesta din urma facut unele declarații cu privire la situația Arhiepiscopului Tomisului, la cateva ore dupa ce inaltul prelat fusese la DNA, in dosarul in care este cercetat pentru cumparare…

- IPS Teodosie il va da in judecata pe Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR. Anunțul a fost facut de avocata lui IPS Teodosie. Vasile Banescu e acuzat ca „incalca grav legea penala, respectiv principiul prezumției de nevinovație”, prin afirmațiile facute dupa ce IPS Teodosie a fost inculpat de…

- Arhiepiscopul Tomisului il da in judecata pe Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR. Irina Luminița Stanciu, avocata prelatului, a anunțat ca va deschide o acțiune in justiție, precizand ca Banescu ar fi incalcat „principiul prezumției de nevinovație”.

- IPS Teodosie il va da in judecata pe Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a anunțat sambata Irina Luminița Stanciu, avocata arhiepiscopului. . Ea il acuza pe acesta ca nu a respectat principiul de prezumție al nevinovației in privința arhiepiscopului, care este anchetat…

- Irina Luminița Stanciu, avocata arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anunțat ca il da in judecata pe purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, pe care il acuza ca nu ar fi respectat principiului prezumției de nevinovație in cazul lui Teodosie, cercetat de DNA, informeaza…

- Vasile Banescu a izbucnit dupa ce IPS Teodosie a fost pus sub acuzare de DNA: Ce spune despre o retragere din functie a Arhiepiscopului TomisuluiPurtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, afirma, referindu-se la punerea sub acuzare a arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, in dosarul instrumentat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca renunța la toate funcțiile politice daca incepe urmarirea penala impotriva sa. Marcel ciolacu spune ca, deși este sigur ca are reclamații pe numele sau, este „degajat” pentru ca știe ca nu a comis nicio fapta penala. „Dar e ceva normal, ce sa fac? Domn’e,…

- Arhiepiscopia Tomisului a emis un comunicat de presa prin care prezinta poziția lui IPS Teodosie, in scandalul generat de faptul ca ar fi cerut sa fie ridicat la rang de mitropolit. In același comunicat, IPS Teodosie ii da o replica acida și purtatorului de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, caruia…