ÎPS Teodosie îl dă în judecată pe purtătorul de cuvânt al BOR. Ce au de împărțit cei doi IPS Teodosie il va da in judecata pe Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR. Anunțul a fost facut de avocata lui IPS Teodosie. Vasile Banescu e acuzat ca „incalca grav legea penala, respectiv principiul prezumției de nevinovație”, prin afirmațiile facute dupa ce IPS Teodosie a fost inculpat de DNA. „Vasile Banescu incalca grav legea penala, in sensul ca incalca principiul prezumției de nevinovație. Principiul prezumției trebuie respectat astfel incat acesta sa ofere inculpatului o protecție sporita și impotriva masurilor ce se iau, și impotriva abuzurilor și a oprobiului public.Domnul Vasile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

