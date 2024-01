Stiri pe aceeasi tema

- IPS a facut din nou declarații controversate! Arhiepiscopul Tomisului susține ca preoții nu ar trebui sa ii impartașeasca pe fumatori sau concubini. Ce a mai spus cu privire la „pacate”.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii DNA, in dosarul penal in care este acuzat de cumparare de influenta. La iesirea din sediul DNA, IPS Teodosie a declarat ca procurorii anticoruptie nu l-au intrebat „absolut nimic” si ca dosarul penal in care este cercetat…

- Un avertisment adresat suedezilor de la doi oficiali de top ai apararii, sa se pregateasca pentru razboi, a starnit ingrijorare și acuzații de alarmism, conform bbc.com, relateaza adevarul.ro .

- 'Razboi' in BOR - Vasile Banescu il spulbera pe IPS Teodosie, care a spus ca cei care fumeaza sau femeile 'intr-o perioada de necuratie' nu pot bea agheasmaPurtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, il contrazice, marti seara, pe Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a afirmat, in legatura ca dosarul in care este cercetat de procurorii DNA pentru cumparare de influenta, ca nu este nimic real si ca sunt numai „zvonuri si provocari”, transmite News.ro.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru cumparare de influenta, in timp ce consilierul cadrul Arhiepiscopiei este suspectat de complicitate la aceasta infractiune. In urma acestor acuzații, IPS Teodosie a ieșit la atac și susține ca este mare…

- Astazi, 05.12.2023, in asteptatea lui Mos Nicolae, au fost aprinse luminitele de Craciun in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Reprezentantii Primariei Ovidiu au invitat toti copiii, parintii si bunicii, la ora 16:30, sa aprinda impreuna iluminatul festiv pentru sarbatorile de iarna parcul Poet…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost duminica in centrul atenției la sfințirea bisericii „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie” din Agigea. Și asta din cauza modului neobișnuit in care a ales sa sfințeasca crucile de pe lacașul de cult. Biserica a fost renovata și consolidata, iar acum a venit momentul…