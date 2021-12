Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul sarb Sinisa Mihajlovic a primit titlul de Cetatean de onoare al orasului Bologna, afirmand cu aceasta ocazie ca "destinul" a facut sa fie diagnosticat cu leucemie in timp ce lucra pentru echipa locala de fotbal, informeaza presa italiana, conform agerpres. Mihajlovic a scris in recenta…

- Cadavrul descoperit la marginea cartierului Bujac din Arad, in apropiere de un cimitir, este al unei fetite cu varsta de 5 - 6 ani, iar moartea a fost provocata de o lovitura in cap cu un corp contondent, releva raportul expertizei medicale.

- O delegatie a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad s-a intalnit cu Inaltpreasfințitul Parinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Zilele trecute, Inaltpreasfințitul Parinte...

- Mihai Pașca, secretar de stat in Ministerul Justiției a primit vizita lui Charles Duchaine, directorul Agenției Franceze Anticorupție, acesta fiind insoțit de excelența sa Laurence Auer, ambasadorul Franței in Romania și de șeful relațiilor internaționale AFA. Intalnirea a avut in principal discuții…

- Un barbat din Arad a fost amendat cu 10.000 de lei de catre comisarii Garzii de Mediu, dupa ce a dat foc in gospodarie, pentru a arde vegetația uscata, insa flacarile s-au extins pe un teren invecinat care este habitat natural. Flacarile au afectat o suprafața de trei hectare. Amenda uriașa pentru un…

- Douasprezece persoane purtatoare, pastratoare si creatoare de patrimoniu cultural imaterial au primit titlul onorific de Tezaur Uman Viu pe 2021, a anuntat Comisia Nationala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de specialitate al Ministerului Culturii.

- Luptatorul de kickbox Benny Adegbuyi a primit titlul de cetațean de onoare al municipiului Aiud. „Onorat sa primesc aceasta distincție, titlul de cetațean de onoare al orașului meu de suflet, Aiud! Sper sa inspir cat mai multi copii și sa se indrepte catre sport sau alte pasiuni, totul este posibil”…