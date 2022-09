Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost intrebat de un credincios ”cum pot fi aplanate certurile de familie”. Raspunsul a fost scurt și clar: ”Printr-o sporita rugaciune și prin sfatuirea cu duhovnicul”. The post IPS Calinic dezvaluie cum pot fi aplanate certurile din familie first appeared on Suceava News Online .