- Un sucevean vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, daca poate sa-și lase soția in altarul unei bisericii la sfințire.”Inaltpreasfințite, va rog mult sa lamuriți daca este bine pentru femei a intra in altar la sfințire. Tind sa nu las soția sa intre, caci așa a zis un preot…

- Un preot sucevean vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, in ce condiții poate sa-și deschisa o firma. ”In caz ca un preot dorește sa aiba o firma, are nevoie de binecuvantarea chiriarhului?”, a intrebat el. ”Da, insa depinde de profilul firmei”, i-a raspuns IPS Calinic.…

- Un preot sucevean a fost reclamat la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca a participat la un eveniment al neoprotestanților și a rostit rugaciunea ”Tatal nostru” impreuna cu aceștia. „Va rog sa lamuriți cu argumente, caci au aparut suparari intre frați la vederea unui parinte care…

- O enoriașa dintr-un sat sucevean este nemulțumita ca preotul ii impartașește pe copiii pana la 14 ani mancați și fara ca aceștia sa țina post. Ea a cerut lamuriri cu privire la aceasta situație arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. „Am o intrebare in care aș vrea o lamurire. Copiii de…

- O enoriașa este revoltata ca un preot sucevean care a facut un accident mortal fiind baut la volan slujește in continuare la o manastire din județ. Aceasta l-a intrebat despre aceasta situație pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Parinte, am niște intrebari la care nu gasesc raspuns…

- Un enoriaș sucevean vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, daca bunurile bisericilor transformate in manastiri au fost transferate catre stareții instalați in funcții. ”Asistam cu toții in ultima vreme, prin aprobarea Permanenței Consiliului Eparhial Suceava, la inființarea…

- Un enoriaș sucevean i-a sesizat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca IPS Teodosie incalca decizia Sfantului Sinod prin faptul ca la fiecare slujba citește Molitfele Sfantului Vasile. ”Ați raspuns cuiva despre Molitfele Sfantului Vasile. Inaltpreasfințitul Teodosie de ce le rostește…

- Un preot sucevean a fost reclamat la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca la un botez nu a afundat complet pruncul in apa și nici nu l-a stropit pe cap. Reclamația a fost facuta de nașa de botez care se simte vinovata de aceasta situație. ”Am botezat acum cateva zile o fetița. Preotul…