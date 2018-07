Milan a lansat single-ul “This Is My Vibe”

Se spune ca “Your vibe attracts your tribe” , iar noul single Milan are cu siguranta vibe-ul perfect. O piesa care celebreaza originalitatea, “This Is My Vibe” pune in evidenta atat vocea speciala, cat si atitudinea care o scoate in evidenta pe tanara artista cu fiecare aparitie. “This Is My Vibe” combina productia… [citeste mai departe]