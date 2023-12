IPJ Timis:Barbatul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din Timis

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 03.12.2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Lugoj au reținut un barbat, in varsta de 37 ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In fapt, la data de 03.12.2023, in jurul orei 03:40, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident, care a avut loc pe…

- Polițiștii din cadrul Secției de Politie Rurala nr. 5 Deveselu, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, au reținut, pe 19 noiembrie, un barbat cercetat pentru violare de domiciliu și furt. Oamenii legii au fost sesizați, in perioada 3 -7 noiembrie,…

- Nr. 248 din 03 Noiembrie 2023 BULETIN INFORMATIV 03 NOIEMBRIE 2023 BARBAT RETINUT PENTRU FURT La data de 02 noiembrie a.c., politistii Sectiei 3 Urbana Timisoara, au retinut un barbat, banuit de savarsirea infractiunii de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din…

- La data de 25.10.2023, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, i-au fost sustrase dintr-o boxa de depozitare situata la parterului imobilului de pe strada Daliei din Timisoara, doua biciclete in valoare de 3000 lei. La data de 27.10.2023, in…

- La data de 22 octombrie a.c., polițiștii Secției 4 Timișoara au reținut un tanar, in varsta de 18 de ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.* In fapt,…

- Miercuri, 13 septembrie, la ora 09.30, polițiștii din Groși au fost sesizați de catre un barbat de 29 de ani din Coltau despre faptul ca in noaptea de 12 spre 13 septembrie, persoane necunoscute ar fi patruns intr-o anexa a imobilului de domiciliu, de unde ar fi sustras o drujba. In urma investigațiilor…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara au retinut un barbat, in varsta de 38 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timis.La data de 8 septembrie a.c., politistii au fost sesizati cu…