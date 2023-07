Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Apar noi detalii tulburatoare in cazul azilelor din Ilfov, in care batranii erau umiliți și supuși unor tratamente inumane. Unele dintre persoanele in varsta sau cu dizabilitați ar fi incercat sa se sinucida, arata procurorii DIICOT in referatul cu propunerea de arestare. Conform referatului procurorilor,…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca va solicita masuri pentru toti cei implicați in ororile de la centrele pentru ingrijirea varstnicilor din Ilfov. „Nu conteaza la ce minister isi desfasoara activitatea. Este clar ca trebuie sa fie luate masuri in consecinta”, a spus Ciuca. El a precizat ca nu…

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 1 C, in localitatea Urisor, judetul Cluj, din cauza acumularii de apa pe carosabil. Masinile mai mici de 7,5 tone nu mai pot inainta in zona. Judetul a fost sub cod rosu de furtuna. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica pe DN1, in localitatea Posada, județul Prahova. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, iar circulația mașinilor a fost restricționata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca trei autoturisme…

- Traficul este reswtricționat pe A1 București-Pitești, si pe DN7 si DN65C, in judetul Valcea, unde pe anumite tronsoane se ececutp lucrari la carosabil. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca joi, in intervalul orar 07,00 – 19,00, circulatia este restrictionata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza dureri, urmand sa fie evaluata medical. Traficul…

- Darius Valcov a fost dat in urmarire generala, conform site-ului Poliției Romane. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale au primit marți un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele lui Darius Valcov, astfel ca au demarat…