- Va informam ca incepand din data de 23.03.2020 la nivelul DSVSA Covasna au fost luate urmatoarele masuri : Restricționarea circulației persoanelor : Personalul DSVSA va efectua munca de acasa. Se va deplasa la sediul DSVSA numai personalul care are activitați stringente, care nu se pot amana, realizabile…

- Incepand de luni, 16 martie, societatea de salubrizare TEGA reia activitatea de colectare a sticlelor in schimbul carora clienții vor primi, ca și in cadrul campaniilor anterioare, doze de bere. Și predarea deșeurilor electronice aduce beneficii persoanelor care le predau, valoarea calculata fiind…

- La data de 03.03.2020, in jurul orei 17.00, Poliția Municipiului Sfantu Gheorghe a fost sesizata prin apel 112, despre faptul ca pe str.Lt.Paius David, s-a produs un accident rutier. La fața locului polițiștii au constatat ca un barbat 47 ani, in timp ce conducea un autoturism, pe str. Lt.Paius David,…

- Polițistii din cadrul Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe au oprit pentru control luni, 10 ianuarie, pe strada Oltului, un autoturism condus catre un barbat in varsta de 28 ani. In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca barbatul nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere…

- O pensionara de aproape 80 ani din localitatea Izvoru Muresului si-a amenajat, intr-o veche sura, un muzeu etnografic cu sute de obiecte care fac parte din inventarul casnic al oricarei gospodarii taranesti. Letitiei Suciu, o fosta profesoara de limba romana, este o bucurie de femeie. De altfel, numele…

- Un bistrițean a fost reținut, joi, de procurorii DIICOT, pentru trafic de droguri de risc, efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile sa produca efecte psihoactive, deținere de droguri de risc in vederea consumului propriu, conducere a unui vehicul fara permis de conducere și conducere a unui…

- Moto: Aș vrea sa vad realizat un proiect pentru prosperitatea spirituala a romanilor, … Trebuie…

- Scriitorul Albert Camus s-a nascut la 7 noiembrie 1913, la Mondov, in Algeria, in familia unui muncitor agricol. Tatal sau provenea dintr-o familie alsaciana si a murit in timpul Primului Razboi Mondial in batalia de la Marna. A fost crescut de mama sa, originara din insula Mallorca, care dupa moartea…