IPJ Cluj:940 de sanctiuni contraventionale aplicate de politisti Nr. 209574 52 din 4 martie 2024 ACTIUNI ALE POLITISTILOR PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI RUTIER PE DRUMURILE PUBLICE DIN JUDETUL CLUJ 940 de sanctiuni contraventionale aplicate de politisti ca urmare a nerespectarii normelor rutiere si 123 de permise de conducere retinute. In perioada 28 februarie 3 martie, sub coordonarea Serviciului Rutier Cluj, politistii clujeni au actionat pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Controa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

