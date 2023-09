IPJ Cluj: Actiune pentru siguranta comunitatii in Dej si localitatile arondate

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-3 septembrie, polițiștii din cadrul poliției municipiului Dej. Alaturi de cei ai Secției 5 Poliție Rurala Dej, sprijiniți de jandarmi ai IJJ Cluj au desfașurat o serie de activitați pentru asigurarea climatului de siguranța. Activitațile au fost organizate atat pentru prevenirea faptelor…

- In data de 2 septembrie a.c., in intervalul orar 21.00 00.00, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Turda, cu sprijinul politistilor rutieri din cadrul Politiilor municipale Turda si Campia Turzii, dar si jandarmilor Detasamentului 4 Jandarmi Turda, au pus in aplicare un plan de actiune pentru prevenirea…

- Acțiune pentru siguranța cetațenilor La data de 07 august, in intervalul orar 13:30-15:30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au acționat in comunele Slobozia Cioraști, Carligele, Cotești, Popești, Poiana Cristei și Urechești, in vederea asigurarii unui climat corespunzator de siguranta civica,…

- Acțiuni ample ale polițiștilor din Dorohoi și Darabani. Oamenii legii atrag atenția ca s-a schimbat legea Acțiune la Darbani pentru siguranța cetațenilor La data de 27 iulie 2023 polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani, impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 7 Darbani au organizat…

- Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați astazi despre faptul ca numitul Hewa Unuwatunage Asanka Kumara Unuwatuna, in varsta de 45 de ani, cetațean din Sri Lanka, a plecat voluntar la data de 19 iulie a.c., in jurul orei 09.00, din centrul de cazare situat in comuna Cuzdrioara,…

- Ieri, 6 iunie, in jurul orei 20.10, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Dej au depistat un barbat, de 30 ani, din județul Cluj, care se afla la volanul unui autoturism in localitatea Manastirea, pe DJ 172F, deși se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentratie…