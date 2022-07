Stiri pe aceeasi tema

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu un telefon Iphone care s-a transformat intr-o vesta antiglonț, salvandu-i viața unui soldat ucrainean. An IPhone saved our Warrior's life. pic.twitter.com/2dhn6GFnIX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini de la o operațiune unica in regiunea Herson, ocupata de catre Departamentul de Informații al Armatei ucrainene. Forțele ucrainene au intrat intr-o inchisoare secreta, eliberand soldații captivi…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu rachetele rusești care au bombardat orașul ucrainean Vinnytsia, in aceasta dimineața.Una dintre rachete a cazut langa o maternitate. Șeful poliției naționale a anunțat, pana acum șase raniți,…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter un videoclip cu un soldat, șofer pe tanc care a fost ranit in razboi și care a petrecut mai bine de o luna de zile in spital, trecand prin nu mai puțin de noua operații. Imaginile sunt cutremuratoare,…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului de Interne ucrainean, a postat pe rețeaua de socializare Twitter un videoclip cu titlul: ”Dragostea mereu va triumfa!”, aratand faptul ca, in ciuda razboiului, ucrainenii nu au uitat sa fie umani, sensibili și au sarbatorit Ziua Sarutului printr-o cerere in…

- O nava sub pavilion rusesc a fost arestata in Turcia, la cererea Ucrainei, a anunțat ambasadorul ucrainean de la Ankara, Vasil Bodnar. Oficialul ucrainean a afirmat ca nava, un cargo de 140 de metri lungime sub pavilion rusesc, transporta grau ucrainean furat. Ambasadorul Ucrainei de la Ankara, Vasil…

- Armata rusa a distrus total orașul Rubizhne din regiunea Lugansk. Autoritațile ucrainene spun ca, din cauza pierderilor suferite, localitatea poate fi catalogata drept „al doilea Mariupol”. „Rubizhne a impartașit soarta Mariupolului. Orașul industrial a fost complet distrus, nu exista cladiri care sa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei si Suediei la Alianta Nord-Atlantica trebuie luate in considerare, relateaza DPA, preluata de Agerpres. „Turcia este un aliat apreciat si trebuie tinut cont de orice ingrijorari privind securitatea”,…