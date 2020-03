iPhone 9 ar putea fi lansat foarte curand - Zvonurile despre noul telefon de 399 de dolari de la Apple

Stiri pe aceeasi tema

- Opinia populara este ca telefoanele Apple sunt mai scumpe, in timp ce modelele cu Android comparabile pot fi cumparate la preturi mai mci. In ultimii doi ani insa, preturile dispozitivelor de top cu Android au ajuns din urma si chiar au depasit preturile pe care Apple le cere pe telefoanele sale, scrie…

- Apple va plati pana la 500 de milioane de dolari pentru soluționarea procesului iPhone-urilor lente, din Statele Unite, compania fiind acuzata ca a incetinit in mod voit unele modele te telefoane, pentru a determina proprietarii sa cumperre noi telefoane sau baterii, relateaza Reuters.Citește…

- Investitorul a dezvaluit luni ca si-a schimbat recent telefonul sau vechi cu un telefon iPhone. CEO-ul Berkshire Hathaway a spus ca fostul sau Samsung vechi de 10 ani "a disparut definitiv". Buffet nu are aplicatii instalate pe noul tau telefon Apple, declarand ca il foloseste "doar ca telefon". Vechiul…

- Cand va fi lansat iPhone-ul de 400 de dolari. Epidemia cu coronavirus din China afecteaza producția Apple Lansarile de produse Apple din prima parte a anului nu vor fi afectate de coronavirus, desi semnele de intrebare privind stocurile acestora raman. Când Apple a anunţat la începutul…

- Schema prin care Apple si-a denumit telefonul in ultimii ani a fost cel putin haotica. Am avut iPhone 8, iPhone X, acum avem iPhone 11. Totusi, lipseste un iPhone 9. Care ar urma sa fie lansat pe 31 martie si sa fie noua versiune a modelului SE. iPhone SE a fost lansat in martie 2016. Inca e apreciat…

- Prima companie care anunța oficial ca epidemia cu coronavirus ii afecteaza afacerile. Ce se intampla cu Apple in China Gigantul american Apple a avertizat ca este putin probabil sa-si indeplineasca tintele trimestriale de vanzari stabilite in urma cu doar trei saptamani, din cauza epidemiei cu noul…

- In urma cu 13 ani, Steve Jobs se urca pe scena pentru a prezenta primul iPhone. Acesta a fost descris drept un dispozitiv „3-in-1”, care combina un telefon, un iPod (cel mai popular produs Apple la momentul respectiv) si un dispozitiv de comunicare conectat la internet. La momentul respectiv, parerile…

- Potrivit CEO-ului Apple, Tim Cook, producatorul de iPhone-uri achiziționeaza o companie la fiecare doua-trei saptamâni. Pe aceasta lista de achiziții tocmai a fost adaugat un startup de inteligența artificiala ― Xnor.ai ― pentru care Apple a platit 200 milioane de dolari.Citește mai departe…