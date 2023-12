In luna septembrie, Apple lansa noua gama de Iphone 15. Cum intre Iphone 15 și Iphone 15 Pro este o diferența considerabila de preț, cei interesați s-au intrebat care sunt caracteristicile noilor modele de Iphone 15 dar și ce le diferențiaza? Iphone 15 vs iphone 15 Pro Noul Iphone 15 costa 800 de dolari, in timp ce iPhone 15 Pro este mai scump cu 200 dolari. Din acest motiv, foarte mulți se intreaba ce funcții are Iphone 15 vs Iphone 15 Pro? Specificații. Iphone 15 dispune de:128 GB de stocare, 6 GB de RAM, Chipset A16 Bionic Display de 6,1 inchi in timp ce Iphone 15 Pro dispune de 128 GB de stocare,…