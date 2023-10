Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica crede ca Edi Iordanescu nu poate fi influențat de impresari. Afirmația fusese facuta de portarul Valentin Cojocaru. Belarus - Romania va avea loc la Budapesta, cu bielorușii gazde pe hartie, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Antena 1.Reporterul GSP Vlad Nedelea și operatorul video…

- Ionel Danciulescu, unul dintre cei mai buni atacanți romani all-time, considera ca starea proasta a gazonului de la Budapesta n-ar trebui sa fie o scuza pentru „tricolori”. Belarus - Romania se va juca pe o suprafața deteriorata, dupa cum au transmis reporterii GSP prezenți la Budapesta. ...

- Valentin Cojocaru (28 de ani), portarul de la Pogon Szczecin, nu ințelege de ce nu e convocat la naționala de Edi Iordanescu și a lansat un atac la adresa lui Horațiu Moldovan, titularul dintre buturile Romaniei in preliminariile EURO 2024. Belarus - Romania are loc azi, de la ora 21:45. Meciul va fi…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, este taxat de presa din Belarus, dupa ce a criticat in termeni duri starea gazonului stadionului „Szusza Ferenc”, din Budapesta, pe care se va juca partida din preliminariile EURO 2024. Belarus - Romania (runda a 7-a din grupa I a preliminariilor Euro 2024) e…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica are emoții inaintea meciurilor echipei naționale. Oficialul de la FCSB a vorbit despre problemele pe care le are selecționata condusa de Edi Iordanescu. Primul meci al „tricolorilor”, din acțiunea din aceasta luna, va fi impotriva selecționatei din Belarus.…

- Romania joaca doua partide importante in aceasta luna, cu Belarus și Andorra. Primul meci se disputa pe teren neutru, in Ungaria, cu porțile inchise, iar al doilea se joaca pe Arena Naționala și vor avea acces doar copiii cu varste pana in 14 ani. Belarus - Romania, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe…

- Convocat de selecționerul Edi Iordanescu pentru dubla cu Belarus și Andorra (12 și 15 octombrie), fundașul central Bogdan Racovițan e in forma la Rakow Czestochowa. In ultima etapa, la 3-0 cu Radomiak Radom, a reușit prima sa „dubla” a carierei și presa din Poloniei l-a apreciat: „A fost eroul meciului”.…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, a anunțat lista preliminara a jucatorilor care evolueaza in strainatate, pentru meciurile cu Israel și Kosovo, din preliminariile EURO 2024. Surpriza e reprezentata de Valentin Cojocaru, portarul lui Leuven Romania - Israel are loc pe 9 septembrie, de la ora 21:45,…