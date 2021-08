Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj vs FCSB este duelul care aduna cea mai mare rivalitate fotbalistica a momentului în Liga 1 la fotbal. Nici nu poate fi altfel. Sunt programate la duel echipele care au terminat în sezonul trecut pe primele doua locuri ale clasamentului și, probabil, se vor regasi în lupta…

- FCSB a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1, luni seara, pe Arena Naționala, in etapa a 6-a a Ligii I, la primul meci pentru Edward Iordanescu pe banca formației patronate de Gigi Becali. Sepsi a deschis scorul in minutul 36, prin Aganovic, iar FCSB a egalat prin Florin Tanase in minutul 58.…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca antrenorul Edward Iordanescu are libertate deplina la echipa si a subliniat ca vrea sa mai transfere trei jucatori, unul fiind Hervin Ongenda, de la FC Botosani, noteaza news.ro. "Edi face ce vrea, de acum incolo el e patronul la echipa. I-am promis…

- Edi Iordanescu ar putea fi noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali incearca sa-l convinga pe fostul tehnician al celor de la CFR Cluj sa ocupe banca tehnica a dezorganizatei sale formații. Ca sa faca acest lucru, latifundiarul pare ca e gata sa accepte sa nu se mai amestece la echipa, deși tradiția spune…

- Gigi Becali, patornul FCSB, e gata sa-l schimbe pe Dinu Todoran și sa-l aduca pe Edward Iordanescu (43 de ani). Omul de afaceri a anunțat luni seara ca este aproape sa bata palma cu antrenorul care in sezonul trecut a caștigat campionatul cu CFR Cluj și a dezvaluit ce promisiuni i-a facut. Edward Iordanescu:…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a confirmat astazi informația publicata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor, conform careia roș-albaștrii ar negocia transferul lui Paulo Vinicius (36 de ani), fundașul care a caștigat patru titluri la rivala CFR Cluj „Eu merg pe lucruri punctuale. Cand vad asemenea…

- Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a analizat numirea lui Marius Șumudica la CFR Cluj. „Corleone” lauda abilitație lui Șumudica, dar așteapta o replica pe masura din partea lui Gigi Becali, patronul de la FCSB. Totodata, Dragomir e de parere ca, din punct…

- Marius Șumudica (50 de ani) este noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Antrenorul și șefii lui CFR Cluj au negociat timp de cateva zile și au ajuns la un acord, azi fiind semnat contractul valabil pe urmatoarele doua sezoane. urmand a-l inlocui pe Edward Iordanescu, care a plecat dupa ce a caștigat…