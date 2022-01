Iordănescu are ofertă din Golf Pe moment, Edi nu se gandeste sa preia echipa nationala Tehnicianul Edward Iordanescu a declarat, joi, la Digi Sport, ca are o oferta concreta din zona Golfului, propunere care este pe placul sau si pentru care se afla in discutii avansate. „Nu m-am simtit niciodata confortabil sa discut despre acest subiect. Au fost anumite discutii principiale, dar am vazut ca lucrul asta nu s-a intamplat doar cu mine. In ultima perioada am vazut ca au avansat anumite discutii cu Loti, care are aprecierea mea totala. O sa va dezamagesc, dar nu prea am ce sa va spun. Eu am o discutie care este in afara tarii,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

