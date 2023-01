Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, ii invita pe cei din PSD sa inceteze atacurile politice și sa arate ca știu sa guverneze. Problema disputelor ar urma sa fie discutata la urmatoarele ședințe ale Coaliției.

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat ca partidul sau nu va intra in discutii si renegocieri de functii, facand referire la afirmatiile secretarului general PSD, Paul Stanescu.

- In interiorul Coaliției au inceput discuțiile informale in ceea ce privește ocuparea unor ministere de diferite persoane, precum și despre cum va arata imparțirea ministerelor, in urma rotativei guvernamentale din mai.

- Daca in urma cu puțin timp, s-a anunțat programul de funcționare al trenurilor de metrou in perioada sarbatorilor de iarna, dar și a centrelor comerciale, iata ca de aceasta data au venit informații și pentru mijloacele de transport in comun STB. Acestea vor avea, de asemenea, un program modificat in…

- Ca in fiecare an, marile magazine din Romania iși vor modifica programul de funcționare cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, majoritatea supermarketurilor vor fi inchise pe 25 decembrie 2022. Carrefour 24 Decembrie: 08:00- 19:00 25 Decembrie: Inchis 26- 27 Decembrie: 08:00- 22:00 28- 30 Decembrie:…

- De saptamana viitoare, ca urmare a unei adrese a ADI – Societatea Metropolitana de Transport Timișoara, vor avea loc mai multe modificari la graficele și traseele mai multor mijloace de transport in comun ale Societații de Transport Public Timișoara (STPT). Acestea intra in vigoare incepand cu data…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri, la TVR INFO, ca Programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi regandit, iar cei care au solicitat vouchere si nu le-au folosit vor primi interdictie de a mai participa, informeeaza Hotnews. „Lucrurile se vor schimba, pentru ca noi am introdus o interdictie…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, marti, ca, in opinia sa, la rotativa din luna mai de anul viitor, PSD si Marcel Ciolacu nu vor prelua sefia Executivului, pentru a nu deconta "proasta guvernare". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…