Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat astazi ca Ministerul Muncii urmeaza sa inainteze decizia privind pensiile alesilor locali, mentinand ca el sustine ca "fiecare ar trebui sa primeasca pensia in functie de

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca, deocamdata, sistemul de pensii din Romania nu este unul sustenabil. El a explicat ca din contribuțiile romanilor nu ajunge sa fie platite pensiile in vigoare, de asta exista transferul de la bugetul de stat, an de an. Acesta a mai spus ca…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, in opinia sa, pana la finalul lunii noiembrie, noua lege a pensiilor va fi trecuta prin Parlament. ”Pe urma, ea va urma sa fie pusa in aplicare de la 1 ianuarie”, adauga el, aratand ca, de la 1 ianuarie, toate pensiile vor fi marite cu 13,8%. ”Inchiderea inechitatilor…

- USR i-a cerut, vineri, premierului Marcel Ciolacu sa elimine "imediat", prin ordonanta de urgenta, pensiile speciale pentru alesii locali. "De la 1 ianuarie 2024 intra in vigoare pensiile speciale ale alesilor locali, fosti primari si viceprimari, ori fosti presedinti si vicepresedinti de Consilii judetene.…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca in urmatoarele doua saptamani isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor. „Saptamana viitoare vreau sa intru cu amendamentele in Senat si in Camera Deputatilor.…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca in urmatoarele doua saptamani isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor. „Saptamana viitoare vreau sa intru cu amendamentele in Senat si in Camera Deputatilor.…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a explicat ca sambata a avut loc la sediul PSD o sedinta a BPN in care premierul Marcel Ciolacu s-a prezentat in fata partidului si a prezentat prioritatil Guvernului. Premierul s-a referit la legea pensiilor speciale, legea jocurilor de noroc si legea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri ca Robert Sighiartau nu mai reprezinta de mult pozitia oficiala a PNL, dupa ce acesta a atacat intr-o emisiune PSD si pachetul de masuri fiscale prezentat public de Guvern. ”Din pacate, nu toti inteleg greutatea momentelor si importanta momentului.…