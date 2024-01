Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii care contesta rezultatele alegerilor legislative recente din Serbia au atacat duminica primaria din Belgrad, spargand geamuri cu pietre, inainte de a fi impinsi inapoi de politie, a notat un jurnalist AFP, preluat de Agerpres. Protestatarii au aruncat in cladire cu pietre, bete si oua,…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, a declarat ca teoretic anumite tipuri de alegeri pot fi comasate, nefiind neconstitutional acest lucru, de exemplu cele parlamentare cu cele prezidentiale. „Curtea Constitutionala s-a pronuntat ca ele pot fi desfasurate in acelasi timp”,…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe a declarat ca reprezentanții PSD și-au coordonat ieșirile pentru a acoperi gafa facuta de ministrul Muncii, care a anunțat niște cifre eronate punand in dificultate Ministerul de Finanțe.

- Astazi au avut loc alegeri generale locale pe intreg teritoriul țarii. Poliția Republicii Moldova a asigurat ordinea publica in preajma secțiilor de votare și au aplicat cu fermitate, corectitudine și echidistant prevederile legale. Oamenii legii informeaza ca la ora 21:00, secțiile de votare și-au…

- Șefa Misiunii ODIHR de Observare a Alegerilor din Republica Moldova, Corien Junker, a menționat ca astazi, se va abține de la declarații ce vizeaza desfașurarea procesului electoral. „Daca vom oferi comentarii, am putea interveni in procesul electoral, ceea ce nu vrem sa facem”, a subliniat Corien Junker.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca a spus mereu ca PNL are un candidat in orice moment la prezidentiale, si anume presedintele Nicolae Ciuca, el precizand ca ”seriozitatea de care e nevoie in momentul de fata in politica romaneasca poata numele acestuia si este garantia stabilitatii.Ionut…

- Recent a fost depus un proiect de lege pentru ca studentii sa poata vota la urmatoarele alegeri locale in localitatile unde au resedinta, chiar daca viza de resedinta este mai recenta de sase luni fata de data scrutinului. Va reamintim ca in iunie 2023 s-a decis ca la alegerile locale sa poata vota…