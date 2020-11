Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a povestit Libertatea ca și-a luat vacanța de la business, intrucat i-au sosit din SUA și ultimii trei copiii, Melissa, Alex și Gloria pe care nu i-a mai vazut de la Craciunul 2019, din cauza pandemiei de coronavirus, și vrea sa-și petreaca timpul cu ei pana in noiembrie, cand se vor intoarce…

- Lui Cezar Guna muzica ii curge prin vene, respira prin muzica și traiește pentru a bucura oamenii cu talentul lui. In urma cu mai mulți ani, a inceput sa cante pe strada, in Statele Unite ale Americii, dupa care in Centrul Vechi din București. Reprezentațiile sale live au devenit rapid adevarate concerte…

- Incepand de duminica, aplicația TikTok nu va mai putea fi descarcata și utilizata pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, totul pentru ”a fi aparate interesele de securitate naționala” ale țarii, transmit reprezentanții Departamentului de Comerț al SUA.

- In mod tradițional, ca la fiecare mijloc de septembrie și in apropierea Anului Nou evreiesc ce urmeaza a fi sarbatorit la acest final de saptamana, in prezența Ambasadorului David Saranga, Președinte Onorific al Laude-Reut Board of Trustees, absolvenții promoției 2020 s-au reunit in Piața Leul Ierusalimului,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a transmis, vineri, un mesaj la implinirea a 19 ani de la atentatele teroriste din Statele Unite ale Americii din 11 septembrie 2001. "Astazi sunt 19 ani de la 11 septembrie, 9/11 cum spun americanii. Imi aduc aminte ca ma uitam la televizor, la imaginile cu…

- America muta militari din Germania spre Europa de Est, iar Rusia priveste masura drept o amenintare. „O tentativa provocatoare, care nu va ramane fara raspuns”, s-a auzit de la Ministerul de Externe de la Moscova. Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valerii Kuzmin, a declarat pentru MEDIAFAX ca avertismentul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat in sedinta de luni Hotararea numarul 42, care instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din 6 regiuni ale Regatului Spaniei, fara a fi suspendate zborurile spre si dinspre Romania, relateaza Agerpres. Este vorba…

- ”Ciocarlia muzicii populare romanești” tocmai și-a serbat ziua onomastica la Los Angeles, acasa, in contextual pendemiei (FOTO). Din pacate, nu va veni de ziua sa de naștere in țara unde a incantat generații. Pe 3 septembrie artista va implini 83 ani. ”Mama, Maria Ciobanu este bine, sanatoasa dar nu…