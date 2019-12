Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (22 de ani) va continua sa joace la Genoa, ultima clasata in Serie A, și in returul campionatului, iar din vara anului 2020 va reveni la Inter Milano. susține Oscar Damiani, impresarul portarului roman. „O revenire a lui Radu la Inter din ianuarie? Sincer, nu stiu ce sa zic. Baiatul este…

- AS Roma a câștigat cu 3-1 în deplasarea de la Verona, într-o partida contând pentru etapa a 14-a din Serie A. Grație acestui succes, echipa lui Paulo Fonseca se menține la doua puncte de locul al treilea, ocupat de Lazio.Golurile victoriei au fost marcate de Kluivert 17',…

- Condusa cu 1-0 la pauza, Inter Milano a reușit sa întoarca scorul în partida de pe teren propriu cu Verona și sa obțina cele trei puncte. Echipa lui Antonio Conte s-a impus cu 2-1 și a urcat pe primul loc în Serie A, cel puțin pâna la partida de duminica dintre Juventus și AC…

- Juventus s-a impus cu 1-0 în Derby della Mole, împotriva rivalei din Torino, în etapa a 11-a din Serie A și a revenit pe prima poziție a clasamentului (a trecut din nou peste Inter).Matthijs de Ligt a înscris singurul gol al partidei în minutul 70. Vezi aici prima…

- Formatia Internazionale Milano a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Brescia, in etapa a X-a a campionatului Italiei. Milanezii sunt lideri provizoriu in Serie A, cu doua puncte avans fata de Juventus, care are un meci mai putin disputat potrivit news.roMartinez (23) si Lukaku…

- Thiago Motta (37 de ani) este favorit sa preia postul de antrenor la Genoa, formația portarului roman Ionuț Radu (22 de ani). Aurelio Andreazzoli a fost demis de pe banca „grifonilor” dupa eșecul umilitor cu Parma, scor 1-5. Patronul formației lui Ionuț Radu pregatește un inlocuitor neașteptat. Presa…

- Formatia Internazionale Milano a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Sassuolo, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Italiei potrivit news.roInvingatorii au marcat prin Martinez ‘2, ’71 (penalti) si Lukaku ’38, ’45 (penalti). Pentru gazde au inscris Berardi…

- ​Formatia Genoa, cu Ionut Radu în poarta, a fost învinsa, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa AC Milan, într-un meci din etapa a saptea a campionatului Italiei, în care a condus cu 1-0, potrivit News.ro.Gazdele au deschis scorul în…