Cabinetul Ciolacu a facut o prima modificare in ce privește conducerea prefecturilor. Fostul subprefect al județului Calarași, Eugen-Marius Ilie, a fost eliberat din funcție. In locul sau a fost numit, de catre Marcel Cioalcu, Ionuț-Petru Stan. Ionuț Stan a fost ales in septembrie 2022 președinte al tinerilor social-democrați calarașeni. Acesta a fost desemnat in cadrul Conferinței Județene de Alegeri a TSD Calarași. El l-a inlocuit pe Marius Sbarcea, cel care și-a incheiat, dupa noua ani de activitate, mandatul de președinte al tinerilor din PSD.