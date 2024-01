Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica si-a ales favorita in Dinamo – Rapid cu zambetul pe buze. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a prefatat derby-ul de sambata de pe Arena Nationala. Oficialul ros-albastrilor nu s-a ferit sa anunte ca s-ar bucura daca echipa pregatita de Zeljko Kopic se va impune. Motivul…

- Daniel Pancu a lansat un avertisment pentru FCSB, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca e sigur de titlu in acest sezon. Pancu e de parere ca echipa lui Elias Charalambous ar putea avea probleme mari fara Florinel Coman si Darius Olaru. FCSB este pe primul loc in clasament, la 11 puncte distanta de CFR […]…

- Atletico Madrid – Sevilla 1-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Echipa lui Diego Simeone s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, dupa ce s-a impus cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Memphis Depay, in minutul 79. Horatiu Moldovan, noul portar al madrilenilor, a fost inclus de…

- Gigi Becali a ratat un transfer de milioane! Patronul celor de la FCSB nu a dorit sa scoata o suma considerabila pentru acestia, iar acum a fost cumparat de o formație din Serie A. Este vorba despre David Ankeye, un jucator de 21 de ani, de la Sheriff Tiraspol, in schimbul sumei de 1,1 milioane […]…

- Florin Manea, anunt euforic despre comisionul primit la transferul lui Radu Dragusin la Tottenham. Agentul fundasului central a dezvaluit cati bani ii intra in conturi dupa ce a intermediat mutarea „bomba” de 30 de milioane de euro. „Jucatorul are salariu mai mic decat comisionul agentilor. Este excelent…

- . Legenda clubului Steaua București a analizat șansele echipei din Gruia, care este, in momentul de fața, la 11 puncte de liderul FCSB. Adrian Mutu a devenit antrenorul „feroviarilor” dupa ce Andrea Mandorlini a fost dat afara. Italianul l-a enervat la culme pe Neluțu Varga dupa eșecul cu FC Botoșani,…

- Programul de miercuri, din Cupa Asiei | Doua partide de la turneul final din Qatar se vor vedea live, in AntenaPLAY. Ambele partide se vor disputa de la aceeasi ora, anume 13:30. Miercuri se va afla inca o echipa calificata in optimile turneului final din Qatar! Japonia si Indonesia se lupta pentru…

- Gabi Balint a spus, de ziua lui, ce dorinta arzatoare are in privinta CSA Steaua! Castigatorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, in 1986, a transmis ca vrea sa vada echipa pentru care a scris istorie in prima liga. Gabi Balint a implinit miercuri, 3 ianuarie, 61 de ani. „Pele” Balint e convins ca…