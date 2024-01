Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru județul Galați. Astazi, in urma intalnirii dintre președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, s-a decis continuarea investiției…

- Gabriel Torje (34 de ani) joaca la Concordia Chiajna de la inceputul acestui sezon, iar fostul mijlocaș al lui Dinamo a anunțat unde va evolua in prima parte a acestui an. Torje va ramane in liga a doua și va continua la Chiajna, formație care iși propune accederea in play-off și promovarea in Superliga.…

- Cristi Dulca (51 de ani), selecționerul Romaniei la fotbal feminin, a comentat situația lui Dinamo din clasament și nu vede cu ochi buni șansele „cainilor” de a se salva de la retrogradare. Intr-o intervenție telefonica la GSP Live, fostul internațional a precizat ca, in opinia lui, echipa din „Ștefan…

- Kylian Mbappe, atacantul lui PSG, a declarat ca nu s-a hotarit unde va juca din sezonul viitor, in condițiile in care contractul sau cu formația pariziana intra in ultimele șase luni. Atacantul lui Paris St. Germain, Kylian Mbappe, a declarat ca nu s-a hotarit unde va juca sezonul viitor, in condițiile…

- Risto Jankov (ex-Poli Iași) s-a luptat cu Dinamo pentru promovare, in ediția precedenta, acum aplauda transferul conaționalului sau, Darko Velkovski, in alb și roșu: ”Fotbalist și om de clasa mondiala. Și daca va da și 4-5 goluri cu capul, salveaza echipa” Dinamo a facut primul transfer dupa mai multe…

- A facut atletism cu marele campion si antrenor Mircea Grecescu (Dinamo), la juniori. A continuat pregatirea in atletism, la Olimpia Bucuresti, unde principalele sectii erau rugby si atletism, cu antrenorul Dumitru Buiac.In timpul Scolii de Ofiteri, a activat la A.S.A. Sibiu, unde l-a avut antrenor de…

- Marian Savu, 51 de ani, fost golgheter al lui Dinamo in urma cu trei decenii, apoi puncher al campionatului, a explicat cum vede el situația actuale a echipei și cere și transferuri de calitate. Marian Savu a jucat in cupele europene, cu „cainii” și cu FC Național, apoi in Champions League cu Șahtior…

- Cristi Balaj (52 de ani) a spus ca CFR Cluj incearca sa prelungeasca ințelegerea cu fundașul dreapta Cristi Manea (26 de ani). Contractul lui Cristi Manea cu CFR Cluj expira in vara anului 2024. Cristi Balaj a anunțat ca se incearca prelungirea ințelegerii fundașului de naționala. Președintele CFR-ului…