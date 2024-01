Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii cheltuie pentru produse alimentare, pe care le arunca la gunoi, mai mult decat pentru sanatate, odihna și educație. In Republica Moldova, in 2023, risipa și pierderile de alimente au fost de 19,2 miliarde de lei, dintre care circa 12 miliarde de lei – doar risipa de alimente. „Suntem niște…

- Moldovenii sunt aproape europeni atunci cand este vorba de consumul de cafeaua. Candva, absolut deloc nu consumau cafea, iar in prezent prefera in special cafeaua din boabe. „Anul 2024 trebuie declarat anul cafelei in Republica Moldova, deoarece moldovenii au depașit consumul mediu global de 140 de…

- Veaceslav Ionița, expert in economie, IDIS Viitorul, a dorit moldovenilor in anul ce vine cit mai puține șocuri economice. ”Iubiți prieteni, ne apropiem de cea mai frumoasa perioada a anului, sarbatorile de iarna. Fiecare din noi ne adunam acasa, familia, copiii și sa incercam sa uitam toate lucrurile…

- „Leul moldovenesc, care a fost destul de puternic in 2023, a creat dureri de cap nu doar agricultorilor și producatorilor locali, dar a devenit o problema majora și pentru Guvernul Republicii Moldova, care a intampinat dificultați mari la executarea veniturilor Bugetului de Stat”, susține Veaceslav…

- In 2023, industria tehnologiilor informaționale (IT) a devenit cea mai mare ramura de export a economiei moldovenești, asigurand aproape ¼ din exporturile de servicii. In acest an, cifra de afaceri a domeniului IT va atinge 13,2 miliarde de lei, dintre care 85% sunt destinate exporturilor. „In timp…

- Expertul in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Veaceslav Ionița, spune ca in acest an, Guvernul Republicii Moldova se confrunta cu probleme majore in cea ce privește incasarile bugetare, in special din TVA. Potrivit expertului economic, in anul…

- Anual, circa 430 de minori sunt implicați in accidente rutiere și in cele mai multe cazuri in calitate de pietoni. Riscul unui minor de a suferi traume intr-un accident rutier in municipiul Chișinau este de doua ori mai mare decat in restul țarii. Anual, circa 100 de minori raman cu probleme grave de…

- In acest an, Republica Moldova va plati, pentru dobanda creditelor interne și externe, o suma dubla fața de anul trecut și incomparabila cu oricare alta perioada din istorie. Veniturile bugetare, in acest an, sunt intr-o situație critica. Imprumuturile interne, la care guvernarea a recurs in acest an,…