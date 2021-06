Ioniță de la Clejani, gest disperat din cauza lui Fulgy. A cedat nervos, chiar la el acasă Vremurile disperate cer masuri disperate! Toata lumea este cu ochii pe Ionița și Viorica de la Clejani dupa ce fiul lor, Fulgy, s-a implicat in scandalul momentului. Se pare ca tatal lui Fulgy nu a mai suportat și a avut o criza de nervi chiar la el acasa, luand prin surprindere pe toata lumea. Ionița […] The post Ionița de la Clejani, gest disperat din cauza lui Fulgy. A cedat nervos, chiar la el acasa appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

