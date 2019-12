Stiri pe aceeasi tema

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, relateaza Agerpres.

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor…

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40 a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim ministrului, Ionel Danca, potrivit agerpres.ro.Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor…

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor din sistemul…

- Ionel Danca, seful Cancelariei premierului anunta la RFI ca Executivul Orban a identificat mai multe zone unde va aplica "masuri severe de reducere a cheltuielilor bugetare", in asa fel incat sa poata implementa legea pensiilor.

- Lazea, BNR: Amanarea majorarii pensiilor in 2020 este singura masura care va ține deficitul in apropiere de 3%. Legea se bazeaza pe bani pe care statul roman nu ii are Amanarea majorarii punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 la 1,775 lei este singura masura capabila sa aduca deficitul in apropiere,…

- Guverul propune o noua formula de calcul pentru salariul minim. Cat primesc in plus angajații in 2020 Salariul minim va creste de anul viitor, cu peste 7 procente, adica cei 1,3 milioane de angajati platiti cu minim pe economie vor primi in plus, in mana, 83 de lei pe luna. Această majorare reiese…

- Noua lege a pensiilor prevede ca aceasta categorie de pensionari trebuie sa trimita de doua ori pe an certificatul care atesta ca ei traiesc, scrie dcbusiness.ro. Citeste si NOUA LEGE A PENSIILOR. Cand poti cumpara vechime in munca Pensionarii care au domiciliul stabil in strainatate…