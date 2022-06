Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de demersuri, podul peste raul Tisa intra in execuție, dupa ce licitația a fost finalizata. Contractul de proiectare și execuție se ridica la peste 116 milioane lei. „In aceste zile, a fost finalizata procedura de licitație pentru proiectare cu execuție a proiectului “Pod peste Tisa”. Licitația…

- Pretul carburantului la pompa va fi compensat cu 50 de bani, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Pentru ca cetatenii romani si firmele sa plateasca mai putin pentru carburant, am identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare in suma fixa de 50 de bani care se aplica direct la pompa”,…

- Gunoaie Pe lista cu proiectele aprobate in cadrul programului “Curațam Romania” se afla și mai multe primarii din județul nostru. Printre cele 210 primarii se afla și 11 din Maramureș, suma totala alocata județului nostru fiiind de 1.995.712 lei. Au primit bani pentru ecologizarea terenurilor primariile…

- Consiliul Judetean Maramures cauta operatori de transport – persoane autorizate, pentru incredințarea efectuarii unor trasee pe durata determinata, pe raza județului Maramureș, pana la finalul actualului Program județean public de transport persoane prin curse regulate, respectiv 31.12.2022, dupa cum…

- Acțiunile in cadrul campaniei derulate la nivel național ,,Curațam Romania” continua sa se desfașoare in județul Maramureș pentru igienizarea zonelor in care deșeurile sunt aruncate necorespunzator. Jandarmii din cadrul detașamentului 3 Baia Mare, alaturi de lucratorii silvici au desfașurat astazi,…

- Proiectul intitulat ”Drumul Nordului”, care vizeaza reabilitarea a 72 de kilometri de drum in județul Maramureș, este aproape finalizat. Daca pe lotul 1 lucrarile sunt finalizate in proporție de 99%, pe lotul 2 acestea urmeaza a fi gata pana in iulie. ”Chiar daca incepem recepția, asta nu inseamna ca…

- In data de 14 aprilie 2022, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Execuție rețele de apa și canalizare Faget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș”, cu Asocierea S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. – S.C. FORMIN S.A. – S.C. TERMOPRO EDIL S.R.L. – S.C. DINU INSTAL S.R.L. Contractul…

- La inceputul acestei saptamani, Guvernul Romaniei și Ministerul Sanatații vor demara campania de informare a populației referitoare la modul de administrare și de pastrare a comprimatelor de iodura de potasiu. Ministerul Sanatații precizeaza ca, in momentul de fața, „nu exista niciun pericol care sa…