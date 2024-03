Ionel Bogdan: 65 de ani de activitate pentru Ansamblul Folcloric National Transilvania !!! La 65 de ani de activitate, Ansamblul Folcloric National Transilvania este un adevarat ambasador al Maramureșului, al Romaniei, al tradițiilor noastre și al frumosului romanesc. „Aniversarea a fost marcata printr-un impresionant spectacol care a reunit cei mai indragiți ambasadori onorifici ai județului nostru, interpreți cunoscuți și, pe buna dreptate, iubiți de public. In numele meu și al maramureșenilor le-am oferit o placheta aniversara in semn de apreciere și mulțumire pentru ca au facut din promovarea moștenirii noastre culturale, in țara și in strainatate, un adevarat demers diplomatic.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

