Stiri pe aceeasi tema

- "Nu plecam, domnule Iohannis. Romania este a tuturor romanilor, asa cum ar trebui sa fie si presedintele! Nu puteti sa ne impartiti in buni si rai, in competenti si incompetenti, in credinciosi ortodocsi si atei! In aceasta campanie ati aratat tot ce poate fi mai urat in lupta politica. Ati sadit…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, ca presedintele Klaus Iohannis a sadit doar ura, dezbinare si dispret in cei 5 ani de mandat de presedinte al Romaniei. "Nu plecam, domnule Iohannis. Romania este a tuturor romanilor, asa cum ar trebui sa fie si presedintele! Nu puteti…

- In 2014, Klaus Iohannis a castigat surprinzator mandatul de Presedinte in turul 2, sub efectul adrenalinei perfuzata electoratului de diversiunea Serviciilor, ca Diaspora nu este lasata sa voteze. Dupa un an de mandat, Klaus Iohannis a vrut sa aiba un guvern al sau in locul Guvernului Ponta. Guvernul…

- A fi patriot inseamna „sa ai tricolorul in suflet, nu doar culoarea galben” pe care o are Klaus Iohannis, a declarat, sambata, presedintele PSD, Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidentiale. „Avem nevoie de un presedinte care sa ne reprezinte cu demnitate in institutiile europene, un presedinte…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a anuntat joi ca respecta decizia Parlamentului de la motiunea de cenzura si ca asteapta propunerea de guvern si un program de guvernare serios si coerent si a reafirmat ca ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa numeasca rapid un guvern capabil, „daca…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a lansat luni o serie de critici la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, ea precizand ca Romania are ”cel mai iresponsabil” presedinte pe care l-a avut tara noastra vreodata, unul care ”actioneaza constient impotriva propriului popor”. „Avem in continuare…

- ℗ Faptul ca este un adversar de neclintit al PSD, reprezentarea cu cinste a Romaniei in plan extern, lupta impotriva coruptiei si convingerea ca poate transforma Romania intr-o tara normala, in care totul sa functioneze asa cum trebuie – acestea sint citeva dintre argumentele formulate de romanii care…

- ■ considera vicepresedintele PNL Adrian Oros ℗ Vizita presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in Statele Unite ale Americii inseamna un succes diplomatic major pentru Romania. Este un semnal de incredere pe care SUA il transmite catre Klaus Iohannis, principalul partener de dialog cu aliatii nostri…