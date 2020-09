Stiri pe aceeasi tema

- Colecția de mașini pe care Ion Țiriac o are expusa in cadrul Țiriac Collection din Otopeni s-a imbogațit astazi cu un exemplar Ferrari Monza SP2. Roadsterul pe care fanii il vor putea admira in cadrul galeriei din apropiere de București a fost prezentat oficial in luna septembrie 2018. Ferrari Monza…

- Tiriac Collection isi completeaza galeria auto cu modelul Ferrari F176 Monza SP2, o masina echipata cu cel mai puternic motor aspirat V12 fabricat vreodata de producatorul italian, și care are ca preț de pornire 1,5-1,6 milioane de euro. "Modelul SP2 este un model fabricat in serie limitata, cu parere…

- Electromobilitate Polonia, o companie finanțata de stat care recent și-a prezentat modelul Izera - prima mașina electrica a țarii, va avea un munte de obstacole de depașit înainte de a-și scoate produsul de pe liniile de producție în ceea ce se dovedește a fi o foarte competitiva - și foarte…

- Este vorba de modelul Mercedes S600 W140 CL Lorinser detinut pana astazi de catre cel mai mare jucator de baschet din istorie, Michael Jordan. Modelul vizat are 250.000 de km si este modificat de catre tunerul Lorinser, iar versiunea sa se numeste CL600 bazata tehnic pe W140.…

- Impactul a fost teribil. Masina a fost distrusa complet, motorul fiind gasit la circa 30 de metri distanta de locul accidentului. La fata locului, politistii l-au gasit pe tanarul de 28 de ani decedat. "Azi, la ora 06:58, Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a fost sesizat telefonic, prin intermediul…

- Dacia vrea sa atace segmentul auto al gamei C, așadar constructorul se gandește serios la scoaterea pe piața a unui model nou de autovehicul, cu care sa atace supremația celor de la Volkswagen, cu modelul compact Golf. Dacia vrea sa lanseze pe piața un nou model de autoturism Cei care anunța venirea…

- Cand s-a intors din vacanța, un britanic și-a gasit bolidul dezmembrat in parcarea platita in care l-a lasat. Motorul era desfacut in mai multe bucați, capota lipsea cu totul, farurile au fost luate, la fel și placuțele de inmatriculare. Proprietarul platise 60 de euro pentru a-și lasa mașina in parcarea…

- Fiecare proprietar de masina are cel putin un lucru in comun cu orice alt proprietar de masina: la cativa ani, este timpul pentru o noua baterie auto. Nu toate modelele de baterii auto sunt create egal si masinile diferite au cerinte diferite de baterie, astfel incat este important sa se verifice…