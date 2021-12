Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul afacerist roman Ion Țiriac are mulți copii, insa cea care atrage toate privirile este Ioana, in varsta de 24 de ani. Tanara este rodul iubirii dintre fostul tenisman și jurnalista egipteana Sophia Ayad. De o frumusețe rapitoare, aceasta se implica in acțiuni caritabile și este interesata…

- Ioana Natalia, 24 de ani, fiica lui Ion Țiriac cu egipteanca Sophie Ayad, are o viața spectaculoasa in SUA. .Frumoasa bruneta iși petrece timpul in Statele Unite, la Miami, acolo unde studiaza economia și unde a gestionat un magazin cu haine de lux pe care mama ei a l-a deschis. +1 FOTO Ioana, care…

- Sophia Ayad, mama Ioanei Țiriac locuiește la Monte Carlo, o alta zona superba și luxoasa pe care tanara Ioana o viziteaza des și de unde posteaza alte imagini ce primesc mii de aprecieri, scrie realitateasportiva.net. Puteți vedea o GALERIE FOTO accesand URMATORUL LINK.

- Ioana Natalia Țiriac are 25 de ani și este singura fiica a lui Ion Țiriac. Tanara este foarte pasionata de felul in care arata și are o comunitate de 18.000 de persoane, care ii apreciaza atuurile fizice.

- Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, pare ca se distreaza de minune in Statele Unite ale Americii, dupa cum reiese din fotografiile pe care aceasta le posteaza pe rețelele de socializare.Contul sau de Instagram este plin de fotografii care atrag imediat aprecierea urmaritorilor sai. Recent, aceasta a…

- Este o ancheta la Seminarul Teologic din Galati, deoarece mama unei eleve a reclamat ca fiica ei a fost impinsa pe scari de o colega si s-a ales cu o leziune la piciorul drept. Reprezentantii Inspectoratului Scolar spun ca au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere si nu confirma incidentul.…

- Cum un afacerist ca el se respecta intodeauna, Radu Mircea nu avea altfel cum sa iasa in oraș decat la restaurante de fițe. Afaceristul nu a mers singur, ci alaturi de intreaga sa familie, soția, dar și de fiica Alexandra impreuna cu iubitul ei. Cum i-au surprins paparazzii Spynews.ro la masa din localul…

- Irina a ales sa locuiasca in America alaturi de mama sa, chiar daca nu a fost ușor pentru Irinel Columbeanu, acesta a acceptat decizia fiicei sale. Afaceristul a vorbit intr-un interviu despre relația pe care o are in prezent cu Monica Gabor, dar și despre planurile Irinucai. Irinel Columbeanu nu a…