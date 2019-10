Stiri pe aceeasi tema

- Dayot Upamecano (20 de ani), fundașul lui Red Bull Leipzig, este dorit de gruparea din Premier League, Arsenal. Fotbalistul are o clauza de reziliere speciala in contract, care scade cu 19.7 milioane de euro in fiecare sezon, iar ”Tunarii” il pot legitima pentru 58 de milioane de euro, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ion Țiriac afirma in exclusivitate pentru GSP.ro ca are o oferta de 12 milioane de euro pentru turneul BRD Trophy, competiție care se desfașoara in acest moment in Ungaria. Turneul ATP de la Budapesta se desfașoara pe hard, in aceeași perioada cu cel de la Barcelona, fiind unul pregatitor in vederea…

- Kosmos, compania detinuta de fotbalistul Barcelonei Gerard Pique, a achizitionat drepturile de organizare ale Cupei Davis, in septembrie 2018, iar spaniolul i-a oferit o replica lui Ion Tiriac, care a fost nemultumit de reformele propuse de spaniol pentru competiția masculina de tenis pe națiuni,…

- Autoritațile orașului New York acuza organizatorii turneului de la US Open de frauda fiscala. O investigație a celor de la New York Times scoate la iveala razboiul rece dintre New York și Federația Americana de tenis, cea care manageriza turneul de la Flushing Meadows. Scott M. Striger, un inspector…

- James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett si Robert Trujillo, componentii celebrei trupe rock Metallica, au concertat la Bucuresti, pe Arena Nationala, miercuri seara, iar in aceeasi noapte au plecat spre Viena. Sambata, ei vor canta pe arena Ernst Happel din capitala Austriei, arena cu 50.000 locuri,…

- "Profitul net este in suma de 4,611 milioane lei (dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 1,085 milioane lei) cu 5,859 milioane lei peste prevederile bugetate (profit net realizat 4,611 milioane lei fata de pierdere neta planificata de 1,248 milioane lei). Mentionam, ca impozitul pe profitul…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si Jean Julien Rojer s a calificat fara probleme in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.701.945 dolari, miercuri, dupa o victorie cu 6 3, 6 3 in fata cuplului Christian…

- Autoritațile britanice au confiscat aproximativ 398 de kilograme de heroina, în valoare de aproape 50 de milioane de dolari, în urma unei operațiuni internaționale, fiind una din cele mai mari capturi de droguri în Marea Britanie, a anunțat Agenția Naționala pentru Criminalitate (NCA),…