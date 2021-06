Stiri pe aceeasi tema

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat in sedinta de miercuri, 16 iunie, Prospectul pentru oferta publica initiala de vanzare de actiuni in vederea listarii actiunilor One United Properties SA pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti. Oferta publica initiala pentru actiunile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat in ședința de miercuri, 16 iunie, Prospectul pentru oferta publica inițiala de vanzare de acțiuni in vederea listarii acțiunilor One United Properties pe Piața Principala a Bursei de Valori București. Prospectul depus de One United Properties, unul…

- Bittnet Systems a primit aprobare din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru utilizarea documentului de inregistrare universal in vederea simplificarii si accelerarii proceselor de oferte publice viitoare de emitere valori mobiliare, se arata intr-un raport al companiei, publicat…

- Neadoptarea bugetului Capitalei, cu largul concurs al USR-PLUS, este „puerila”, fiind generata de faptul ca aproape toata conducerea Alianței il uraște pe fostul ei membru fondator, actualul edil. Declarațiile ii aparțin lui Tudor Benga, deputat USR de Brașov. „Povestea cu bugetul nevotat al Bucureștiului…

- Sustinem un demers prin care vrem sa introducem sistemul de retinere la sursa a taxelor pentru castigurile de capital, cu scopul de a creste semnificativ participarea populatiei la piata de capital, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Adrian Tanase, director general al Bursei…

- Valoarea totala tranzacționata pe piața BVB și SMT a atins nivelul de 18,73 miliarde in anul 2020, in creștere cu 54,05% comparativ cu anul 2019, arata Autoritatea de Supraveghere Financiara in Raportul privind evoluția pieței de capital in anul 2020. Randamentele indicilor de acțiuni ai Bursei…

- Aproximativ o suta de angajați ai Societații de Transport București vor manifesta, miercuri, in incinta companiei, timp de doua ore. Principalele nemulțumiri vizeaza deciziile luate de noua conducere a transportatorului local. Sindicatul Transpublic din STB a notificat pe 25 martie 2021 faptul ca va…