- Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania, aflat in subordinea Guvernului. a adoptat, cu unanimitate de voturi, retragerea titlului de luptator pentru victoria Revoluției din 1989 pentru fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu.…

