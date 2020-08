Stiri pe aceeasi tema

Publicistul Ion Cristoiu critica modul in care conducerea PSD a comunicat opiniei publice deciziile luate in sedinta de joi a Comitetului Executiv National al partidului.

O știre aparuta recent ar putea da peste cap toate calculele politice in București. PNL ar putea ramane fara candidați la alegerile locale din cauza nerespectarii propriului statut. In 2019, printr-o acțiune in forța, Ludovic Orban a schimbat peste noapte conducerea PNL București si a numit conduceri…

Daca suntem atenți, realizam ca ni s-au schimbat vocile. Pare puțin. S-a schimbat o lume, ce conteaza vocile? Sa le ascultam, ele vorbesc despre noi Ar trebui sa te rog sa repeți ce mi-ai spus pana acum. Nu e vina ta. Dar mi-e teama ca rugamintea mea te va dezamagi, ai vorbit degeaba, poate ai sa te…

Intr-un interviu difuzat in exclusivitate de Digi24, Ludovic Orban l-a dat exemplu chiar pe fiul lui, care a refuzat sa se distreze cu prietenii lui in Vama si a ramas acasa, respectand restrictiile sociale. De asemenea, acesta a declarat ca timp de 14 zile, fiul lui nu se va mai intalni…

"Decizia privind Spitalul Colentina ar putea fi reanalizata. Ne-a fost de mare folos. Lasand doar practic numai un numar de 30 si ceva paturi pentru pacientii de COVID, in condiitile cresterii de infectii, ne-a lasat descoperiti", a declarat Ludovic Orban la finalul vizitei la stațiile de pompare…

Publicistul Ion Cristoiu afirma ca alegerile locale din acest an vor fi decisive deoarece regimul Iohannis si marile puteri vor sa ingroape PSD, iar primul pas este infrangerea lui Firea in cursa pentru Primaria Capitalei, ceea ce va da semnalul pierderii si scrutinului parlamentar de catre PSD.

COVID-19 a fost de la inceput o epidemie, dar și o afacere a statelor: in spatele Romwine & Cofee, caștigatoarea anonima a licitației supraevaluate in valoare de 12 milioane de euro pentru 1,4 milioane de maști, sta Sanimed. Iar Sanimed este reprezentantul parții romane in construcția unei fabrici de…

Omul de afaceri Viorel Catarama reacționeza dur la avertismentele medicilor Raed Arafat, Streinu Cercel, Alexandru Rafila, Virgil Musta legate de prelungirea starii de alerta.