Jurnalistul si analistul politic Ion Cristoiu scrie, pe blogul personal, ca in Romania, la 32 de ani dupa Revolutia anticomunista din decembrie 1989 in care sute de tineri s-au jertfit pentru libertate, opozitia politica a disparut, presa independenta a fost anihilata, iar societatea civila este inexistenta, „cele mai multe dintre ONG-uri fiind trecute de Servicii in adormire, pentru vremuri mai importante, cind scopurile vor merita banii”. Mai mult, gazetarul spune ca presedintele Iohannis a ajuns un fel de „tatuc” al natiei, cam cum era Ceausescu inainte de 1989, la fel de rupt de popor, dar…