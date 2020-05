Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ion Chicu considera ca tragedia de la Hincești, unde un baiețel de șase ani a fost gasit mort in veceul din curtea casei, este o vina comuna. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4. Șeful Cabinetului de Miniștri susține ca problema dotarii localitaților…

- Gradinițele din țara se vor redeschide atunci cind riscul infectarii copiilor va fi minim sau zero. Declarația a fost facuta de premierul, Ion Chicu, in cadrul emisiunii „Puterea a patra”. Prim-ministrul a precizat ca și-ar dori ca revenirea in colectivitate sa se faca de la 1 iulie, dar nu exclude…

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Gradinițele se vor redeschide cand riscul de infectare cu noul coronavirus va fi redus la minim. O astfel de declarație a fost facuta cu puțin timp in urma de prim-ministrul Republici Moldova Ion Chicu in cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune N4. „Medicii…

- Reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza miercuri o conferinta de presa in care vor prezenta masurile specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV2 pe perioada starii de alerta in unitatile de alimentatie publica. In cadrul evenimentului…

- Guvernul Republicii Moldova a solicitat oficial Federatiei Ruse renegocierea creditului rus, in valoare de 200 de milioane de euro, dar nu a primit niciun raspuns, deocamdata. Declarația aparține premierului Ion Chicu, fiind facuta in cadrul emisiunii Punctul pe AZi de la TVR Moldova.

- Președintele Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), Andrei Popov, considera ca actuala guvernare gestioneaza satisfacator criza provocata de epidemia de coronavirus. El a dat o apreciere acțiunilor premierului Ion Chicu și ministrului Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul emisiunii „Puterea…

- Șeful statului, Igor Dodon a declarat ca va face tot posibilul ca atita timp cit va lucra actualul Parlament, prim-ministrul al țarii noastre va ramine Ion Chicu. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Puterea a Patra”. Dodon a precizat ca in acordul de coaliție intre democrați și socialiști…

- Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat in aceasta seara ca școlile raman inchise pana dupa Paște, potrivit unei declarații pentru Hotnews.ro . Oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște…