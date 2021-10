Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a avut contact cu președintele Letoniei, confirmat pozitiv. Dupa ce s-a intors din Suedia, președintele Romaniei a fost testat pentru COVID-19, insa testul a ieșit negativ. Egils Levits a anulat intalnirea de vineri.

